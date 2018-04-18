Седан Lexus ES, представляющий собой по сути перелицованную Toyota Camry, является очень важной моделью для японского бренда: это своеобразный входной билет в мир премиума. Новая Camry дебютировала год назад. Настал черед смены поколений и ES.

Надо сказать, что в отличие от Toyota Camry, Lexus ES пережил эволюционные изменения во внешности. Воздухозаборник в фирменной решетке радиатора, которую японцы называют «веретено» стал шире, фары сузились, в них появились стреловидные полоски дневных ходовых огней.

Профиль седана практически полностью повторяет Toyota Camry, а вот задняя часть стала агрессивнее за счет «плечевой» линии, выштамповок и фонарей, сужающихся к центральной части крышки багажника.

По неофициальной информации новое поколение Lexus ES будет оснащаться двумя турбированными «четверками», двигателем V6 и гибридной силовой установкой. Машина получит полный комплекс современных систем безопасности, включая адаптивный круиз, системы автоматического торможения, удержания в полосе, предотвращения столкновений при движении задним ходом и пр.

Седьмое поколение Lexus ES будет представлено через несколько дней на автосалоне в Пекине.

