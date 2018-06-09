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9 июн 2018

Lexus рассказал о ES для России

Lexus рассказал о ES для России
Автор фото: фирма-производитель

Мировая премьера нового поколения Lexus ES прошла в конце апреля этого года на автосалоне в Пекине. Продажи на российском рынке начнутся в сентябре этого года. Российское отделение марки поделилось первыми подробностями.

Вообще этот бизнес-седан стоит особняком в модельном ряду Lexus, так как построен на базе Toyota Camry и, соответственно, является переднеприводным. Но он стал «входным билетом» в мир премиума японской марки, а потому неплохо продается.

Базовой на нашем рынке станет версия Lexus ES200 с 2-литровым мотором мощностью 150 л.с. «Средним» вариантом будет Lexus ES250 с новым 2,5-литровым двигателем. Его мощность для нашего рынка не разглашается, но соплатформенная Toyota Camry в США с ним «выдает» 203 л.с. Для нас его, вероятнее дефорсируют до 199 л.с. Ну и наконец, топовым станет вариант Lexus ES350 с модернизированным 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 249 л.с.

Небольшие изменения произошли в комплектациях. Для базовой версии это будут Comfort и Executive, как и прежде. А вот у версии Lexus ES250 комплектации будут следующими: Comfort, Executive, Premium и Luxury, то есть добавляется комплектация Executive. Наконец ES350 будет представлен в двух вариантах Luxury и F Sport.

Да, следом за другими моделями и бизнес-седан получил псевдоспортивный вариант. Машина будет отличаться декором и 19-дюймовыми легкосплавными колесами  эксклюзивного дизайна. Кроме того, только для нее будут доступны цвета Белый F Sport и Синий F Sport.

Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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