Автомобильный портал Motorpage
21 сен 2017

Lexus через месяц представит конкурента «шестисотому»

Lexus через месяц представит конкурента «шестисотому»

На автосалон в Токио компания Lexus привезет самую мощную модификацию представительского седана LS. Версиями F Sport в Lexus обычно называют «драйверские», спортивные варианты, но применительно к LS это будет означать, что он получит самый мощный двигатель.

Точной информации о том, что за двигатель получит новая версия седана пока нет. По предварительным данным им станет 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом «эталонной» для этого класса автомобилей мощностью 600 л.с.

Внешне седан можно будет отличить по иному аэродинамиескому обвесу с черной радиаторной решеткой, воздуховодами в передних крыльях и развитыми диффузором сзади. Кроме того, у седана будет перекалибрована подвеска, которая станет заметно жестче. Конечно, ожидать от большого автомобиля повадок спортседана не приходится, но все же, машина получит более прозрачное рулевое управление.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LS

Lexus готовит новый «водородный» концепт

02 мая 2017
Lexus LS 500 F Sport 2018

Lexus рассекретил спортивный вариант седана LS

12 апреля 2017

Lexus LS получит спортивную версию

05 апреля 2017

Lexus поделился подробностями гибридного LS

27 февраля 2017

Lexus готовится к грядущей премьере гибридной версии своего флагманского седана

16 февраля 2017

Lexus показал новое поколение своего флагманского седана

10 января 2017

 Новости Lexus LS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Passat - volkswagen passat variant 2015 глубокоуважаемый Тест драйв
20 сентября 2017

Volkswagen Passat
"Глубокоуважаемый"
Jaguar F-Pace, Lexus RX - сравнительный тест jaguar f-pace 2016 и lexus rx 2016. оптический обман
Сравнительный тест
18 сентября 2017

Jaguar F-Pace, Lexus RX
"Оптический обман"
KIA Mohave - kia mohave 2018 оседлать бронтозавра
Тест драйв
15 сентября 2017

KIA Mohave
"Оседлать бронтозавра"
- suzuki gsx-s1000f abs в овечьей шкуре
Мотоциклы
14 сентября 2017


"В овечьей шкуре"

Написано новостей:

1 9 7 5 5