На автосалон в Токио компания Lexus привезет самую мощную модификацию представительского седана LS. Версиями F Sport в Lexus обычно называют «драйверские», спортивные варианты, но применительно к LS это будет означать, что он получит самый мощный двигатель.

Точной информации о том, что за двигатель получит новая версия седана пока нет. По предварительным данным им станет 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом «эталонной» для этого класса автомобилей мощностью 600 л.с.

Внешне седан можно будет отличить по иному аэродинамиескому обвесу с черной радиаторной решеткой, воздуховодами в передних крыльях и развитыми диффузором сзади. Кроме того, у седана будет перекалибрована подвеска, которая станет заметно жестче. Конечно, ожидать от большого автомобиля повадок спортседана не приходится, но все же, машина получит более прозрачное рулевое управление.

