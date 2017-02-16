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16 фев 2017

Lexus готовится к грядущей премьере гибридной версии своего флагманского седана

Lexus готовится к грядущей премьере гибридной версии своего флагманского седана
Автор фото: фликр.ком

Премиальный суббренд японской компании Toyota - Lexus - планирует представить в рамках Международного автосалона в Женеве гибридную модификацию нового поколения седана LS.

Стандартная версия пятого поколения флагманского седана LS была выставлена ее в самом начале текущего года на стенде Lexus в Детройте. Автомобиль был построен на удлиненном варианте платформы Global Architecture-Luxury (GA-L), которая породнила его с купе LC 500. Выбор этой архитектуры не мог не сказаться на габаритах автомобиля – после смены поколения седан LS стал на 300 мм длиннее своего предшественника.

Однако, несмотря на такой рост, полная масса автомобиля, напротив, сократилась на 90 кг. Этого удалось добиться за счет более широкого использования алюминия в конструкции новинки. Более того, оставшийся вес теперь распределяется между осями более равномерно, чем этой было в четвертом поколении.

Под капотом выставочного образца располагался 6-цилиндровый битурбированный двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, рабочий объем которого составил 3,5 литра, а отдача - 415 л.с. (600 Нм).

Гибридная же модификация автомобиля, которая носит имя LS 500h, будет представлена уже в марте этого года в Женеве. К сожалению, технические детали экологически чистой версии седана пока не разглашаются, однако эксперты полагают, что гибридная установка автомобиля будет несколько мощнее 359-сильного агрегата купе LC 500, а выполнена она будет в соответствие с концепцией Multi Stage Hybrid System.

Еще не вышедшему в свет Lexus LS 500h уже прочат в главные конкуренты такие модели как BMW 740e и Mercedes-Benz S500 Plug-in Hybrid.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Autocar, Мотор

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