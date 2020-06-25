Для Lexus LC вышел тюнинг TRD. Все ради лучшей аэродинамики

Тойотовское подразделение TRD (Toyota Racing Development) выпустило спортивный обвес для спорткара Lexus LC. Доработки затрагивают в основном визуальную часть, хотя некоторые элементы оказывают влияние на поведение автомобиля

Обвес включает большое заднее антикрыло и обтекатель над задними сиденьями. Первая деталь должна повысить стабильность Lexus LC на высоких скоростях, вторая — снизить шум ветра в кабине кабриолета. Модифицированные боковые юбки распрямляют воздушный поток на боковой поверхности кузова, что положительно сказывается на устойчивости движения по прямой.

Также клиенты смогут приобрести передний сплиттер, который уменьшает просвет на 30 мм и увеличивает прижимную силу, задний диффузор (он также наращивает прижимную силу) и уменьшенный задний спойлер (призван повысить устойчивость на скорости).

Отдельно упомянуты более производительные амортизаторы. Компания не раскрывает деталей, но наверняка речь идет о возросшей жесткости. Можно докупить 21-дюймовые кованые диски с тремя вариантами дизайна (два из них различаются только цветом). Они помогают снизить неподрессоренные массы и дополнительно повысить жесткость.