Кабриолет Lexus LC500 стал серийным

Японский производитель долго возил эту машину по различным автошоу в виде концепт-кара, но только сейчас решился запустить её в производство

Можно было бы совсем не говорить о дизайне новинки, но новый форм-фактор, все же, несколько подправил внешность уже знакомого нам LC500. Дело в том, что у базового автомобиля с жёстким нескладывающимся верхом крыша очень плавно ниспадает к достаточно короткой крышке багажника; у кабриолета же крыша короче, а верхняя плоскость задней части кузова имеет большую площадь. Многие СМИ успели отметить, что дизайнерам удалось сохранить утончённость облика LC 500.

По технической части LC 500 Convertible идентичен своему обычному собрату. Набор агрегатов: 5-литровый V8 мощностью 478 л.с. и 10-ступенчатый автомат с приводом на заднюю ось. Несколько слов о механизме складывания крыши - мягкий верх с электроприводом прячется в специальный отсек за 15 секунд на скорости до 50 км/ч. К слову, смена форм-фактора потребовала изменения климатической системы. Теперь она дополнена возможностью обогрева области шеи, а также алгоритмами управления всеми подогревами при езде со сложенным верхом даже при холодном уличном воздухе.