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7 авг 2018

Купе Lexus LC500 получило очень желтую спецверсию

Купе Lexus LC500 получило очень желтую спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Купе Lexus LC500 является флагманской нишевой моделью, которую собирают на особой ветке конвейера те же специалисты, которые делали суперкар LFA. Да и на спрос японцы не жалуются: машина неплохо продается, несмотря на высокую цену

Тем не менее, Lexus постоянно представляет лимитированные версии LC500. На этот раз в компании сделали очень желтый вариант, который получил название Yellow Edition.

Машина окрашена в эксклюзивный ярко-желтый цвет Flare Edition и построена на базе топовой комплектации Sport+. Внешне, кроме цвета она ничем не отличается от обычных вариантов. В салоне отличий больше. Здесь появились вставки желтого цвета из пластика и алькантары, этим же цветом выполнена просрочка сидений из белой кожи.

Кроме того, Lexus LC500 Yellow Edition получил проекционный экран на лобовое стекло и электрорегулировки сидений в десяти направлениях. Во всем остальном спецверсия повторяет комплектацию Sport+. Здесь есть рулевое управление с переменным передаточным числом, межосевой дифференциал Torsen, полноуправляемое шасси, 21-дюймовые кованые колеса, армированные углепластиком и активный карбоновый спойлер сзади.

До 100 км/ч Lexus LC500 Sport+ разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч. Кстати, это единственная версия купе, представленная на российском рынке: у нас она обойдется минимум в 7 886 000 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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