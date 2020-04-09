Lexus LC500 обновился

Купе Lexus LC500 вышло в 2016 году. В ноябре 2019-го появился родственный кабриолет. Теперь японская компания решила слегка обновить купе

Визуальных отличий от дореформенного автомобиля немного. Производитель добавил два цвета кузова (Cadmium Orange и Nori Green Pearl), а также представил новые 20-дюймовые колесные диски в цвете Dark Graphite.

Внутри изменились варианты обивки: белая кожа Bespoke White осталась в прошлом, а на смену оттенку Rioja Red пришел Flare Red. В дополнение к этому медиасистема с 10,3-дюймовым экраном наконец-то стала поддерживать Android Auto (ранее она работала только с Apple CarPlay).

Технические изменения тоже скромные, но они должны повлиять на поведение автомобиля на дороге: инженеры уменьшили неподрессоренные массы сразу на 10 кг. Этого удалось добиться за счет новых стабилизаторов, алюминиевых компонентов, более прочных пружин и облегченных задних колес.

478-сильный мотор и 10-ступенчатый «автомат» остались на месте, но программисты поколдовали над настройками трансмиссии. В итоге теперь АКП позволяет водителю заходить в зону более высоких оборотов. Гибридная версия LC500h с 3,5-литровым V6, который в паре с электромотором выдает 359 л.с., тоже осталась в строю