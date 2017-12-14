Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2017

Lexus LC получит «заряженную» версию F

Lexus LC получит «заряженную» версию F

В следующем году компания Lexus представит экстремальную версию своего купе LC, которая традиционно получит приставку F в названии. Машина не только получит мощный двигатель, но и будет максимально облегчена.

Так под капотом у купе расположится 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с. Кроме того, купе получит перенастроенные подвеску и рулевое управление. Некоторые элементы кузова будут выполнены из армированного кевларом пластика: это позволит значительно снизить вес спорткара.

Любопытно, что двигатель купе будет представлять собой две 2-литровые турбочетверки, которыми оснащается, например, кроссовер NX200t. Два блока соединят под углом в 90 градусов, получив таким образом двигатель V8.

Собирать «заряженные» варианты Lexus LC F будут вручную на одной линии с обычными купе. Машина должна поступить в продажу в 2019 году. Приблизительная стоимость купе на внутреннем японском рынке составит примерно 180 тысяч долларов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LC

Lexus хочет создать конкурента Nissan GT-R

19 июля 2017
Lexus LC500

В России появилось новое спорткупе

14 июля 2017
Lexus LC 2017

Купе Lexus LC появится в России в июле

25 мая 2017
Lexus LC 500 2017

Lexus LC 500 уже в России

02 марта 2017

Флагманская модель Lexus выйдет на российский рынок

24 октября 2016

Lexus привезет в Женеву гибридный LC 500h

16 февраля 2016

 Новости Lexus LC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …»
Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 3 3