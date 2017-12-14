В следующем году компания Lexus представит экстремальную версию своего купе LC, которая традиционно получит приставку F в названии. Машина не только получит мощный двигатель, но и будет максимально облегчена.

Так под капотом у купе расположится 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с. Кроме того, купе получит перенастроенные подвеску и рулевое управление. Некоторые элементы кузова будут выполнены из армированного кевларом пластика: это позволит значительно снизить вес спорткара.

Любопытно, что двигатель купе будет представлять собой две 2-литровые турбочетверки, которыми оснащается, например, кроссовер NX200t. Два блока соединят под углом в 90 градусов, получив таким образом двигатель V8.

Собирать «заряженные» варианты Lexus LC F будут вручную на одной линии с обычными купе. Машина должна поступить в продажу в 2019 году. Приблизительная стоимость купе на внутреннем японском рынке составит примерно 180 тысяч долларов.