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16 окт 2019

Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

Флагманский кабриолет Lexus готов к премьере: очевидцам удалось запечатлеть японский спорткар с открытой крышей на съемках в США. Вероятно, премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе через месяц

Серийная версия кабриолета немного отличается от концепт-кара, показанного в Детройте в январе этого года. У модели изменилась форма спинок задних сидений, появился защитный экран от ветра, а части салона над механизмом складывания крыши выполнены в той же цветовой гамме, что и передние кресла.

Техническая начинка кабриолета пока не подтверждена, но наиболее вероятно, что LC Convertible получит тот же 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил (540 Нм), а также гибридную силовую установку с 3,5-литровым двигателем V6 в паре с электромотором суммарной отдачей 355 лошадиных сил. Коробка передач — 10-диапазонный «автомат». Привод - задний.

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