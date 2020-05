Lexus IS сменит поколение через три месяца

Lexus готовится к премьере четвёртого поколения компактного седана IS. Презентация новинки состоится в течение трёх месяцев. Обновление японского седана окажется консервативным: инсайдеры не ждут новой платформы, линейки двигателей или глобальных изменений в экстерьере

По данным Motor Trend, компания Lexus решила доработать существующую «тележку» образца 2013 года, и «премиальная» заднеприводная архитектура TNGA GA-L новому IS не достанется. Однако ходовую часть седана ждёт серьёзная модернизация: «четвёртый» IS станет первой моделью Lexus, которую инженеры доводили на полигоне Toyota Shimoyama — японской копии Нюрбургринга.

Источники американского издания считают, что новый Lexus IS дебютирует с той же линейкой силовых агрегатов: под капотом базовой версии IS 200 t останется 2,0-литровая 245-сильная (350 Нм) «турбочетвёрка», а для топ-версий IS 350 будет доступен 315-сильный (380 Нм) атмосферный V6 объёмом 3,5 литра. Оба агрегата будут сочетаться с безальтернативным 8-диапазонным «автоматом». Задний привод сохранится, для версий с V6 можно будет заказать полноприводную трансмиссию.