Lincoln постепенно обновляет модельный ряд, попутно возвращая имена своим моделям вместо безликих индексов. На мотор-шоу в Нью-Йорке компания показала концепт среднеразмерного кроссовера Aviator, который через год станет серийным.

Имя Aviator компания уже использовала: с 2002 по 2005 годы его носил кроссовер Ford Explorer, «добитый» премиальными опциями. Но модель провалилась на рынке и дальше у Lincoln решил делать модели с оригинальными кузовами.

Приставка «концепт» чисто номинальная: Aviator выглядит практически готовым к серийному производству. Никаких откровений во внешности нет: спереди у кроссовера фирменная радиаторная решетка, большие фары, обилие хрома в отделке. Сзади тоже все решено в фирменном ключе и пересекается с более крупным Navigator.

В салоне — виртуальная приборная панель на базе 12-дюймового монитора, отдельно стоящий монитор информационно-развлекательной системы и богатое оснащение: передние сиденья с массажем, 2-зонный климат-контроль, кругом кожа, множество USB-разъемов, WiFI точка доступа и так далее.

Самое интересное в машине: новая заднеприводная платформа. Именно она ляжет в основу нового Ford Explorer, который покажут либо позднее в этом году, либо в начале следующего. Под капотом — двигатель с двойным турбонаддувом V6, а еще будет и гибридная версия. Вероятнее всего, Aviator станет серийным в середине следующего года.

