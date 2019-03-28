Новый кроссовер Lincoln дебютирует в Нью-Йорке

Компания Lincoln опубликовала тизер нового компактного кроссовера Corsair, который придет на смену выпускающемуся с 2014 года MKC. Публичный дебют модели состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке

По предварительным данным, новый Lincoln Corsair станет прямым конкурентом Acura RDX, Lexus NX, Cadillac XT4 и Volvo XC60. Дизайн кроссовера будет во многом основан на стилистике старшей модели Aviator: массивный «щит» решетки радиатора, соединенные полосой задние фонари и характерно заваленная линия крыши. В техническом плане основой Corsair станет переднеприводная платформа Ford, на ней же построен Ford Focus нового поколения.

Что касается моторов, то в гамму двигателей Lincoln Corsair войдут «турбочетверки» EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра и мощностью 245 и 289 лошадиных сил. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Вдобавок в будущем ожидается появление подключаемого гибрида. Сборка «Корсара» будет налажена на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, а также на заводе в Китае.