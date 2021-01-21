Новый Lincoln Corsair – названа дата выхода

К сожалению, ждать появления первого электромобиля Lincoln придется очень долго – до 2026 года

Интересно, но чисто электрическим назвать Corsair нельзя. Дело в том, что изначально кроссовер выйдет в традиционном варианте с ДВС, но оба автомобиля будут серьезно отличаться друг от друга. Дело в том, что строить их будут на абсолютно разных платформах. Для кроссовера с ДВС возьмут, по предварительным данным, тележку от Ford Kuga. Электромобиль же построят либо на MEB от Volkswagen, либо на фордовской платформе от электрического кроссовера Mustang Mach-E.

Вариант использования компонентов Ford выглядит наиболее предпочтительным, так как известно, что собирать автомобили будут на заводе Ford в Онтарио. Кроме того, Corsair первого поколения также базируется на платформе вышеуказанного производителя, так что преемственность может произойти.