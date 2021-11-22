Представлен Lincoln Zephyr

Компания Lincoln представила в Гуанчжоу серийный Zephyr. Этот седан стал единственной моделью компании в подобном форм-факторе

Пока во всем мире не прекращается мода на кроссоверы, в Китае продолжают любить седаны. Новый «Зефир» предназначен исключительно для китайского рынка, хотя еще год назад была информация о том, что у новинки есть все предпосылки выйти и на глобальный рынок. Что ж, видимо в руководстве Ford сменились взгляды, давайте теперь взглянем на то, что потерял мир.

А мир потерял крупноразмерный седан, длина которого почти достигает отметки в пять метров. Что касается стилистики, то здесь прослеживается много черт других автомобилей концерна. Особое внимание на себя обращает интерьер, а точнее одна его деталь – цифровая приборная панель с шириной почти в полтора метра. На этом экране сконцентрировано все: и приборы, и мультимедийная система и.т.д.

Что касается технической составляющей, то здесь нет ничего такого, что могло бы поразить воображение. Под капотом трудится обычный двухлитровый турбо-мотор, пусть и сравнительно мощный (246 лошадиных сил). Динамические характеристики следующие : разгон до сотни за 6.8 секунды, а максимальная скорость -225 километров в час.