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29 мар 2019

Электрический гиперкар Lotus дебютирует уже в следующем месяце

Электрический гиперкар Lotus дебютирует уже в следующем месяце
Автор фото: фирма-производитель

Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, получил кодовое название Omega. Производитель говорит, что автомобиль будет "легким и радикальным"

По информации инсайдеров, гиперкар получит несколько электромоторов, суммарная мощность которых приблизится к 2 000 лошадиных сил. Питать электромоторы будет тяговая батарея с высокой плотностью хранения заряда, созданная с применением технологий следующего поколения. Запас хода батарейного Lotus составит около 400 километров — при этом благодаря продвинутой системе рекуперации он сможет проезжать минимум круг по треку в хорошем темпе.

Интересно, что, помимо гиперкара, в линейке Lotus появится кроссовер. Конкурента Porsche Macan и Maserati Levante построят, используя компоненты масштабируемой архитектуры Scalable Product Architecture (SPA), электрику и оборудование Volvo. Как заявляют представители Lotus, кроссовер будет «управляться и проходить повороты так, как ни один другой автомобиль в классе».

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