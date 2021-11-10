Lotus показал новенький кроссовер Type 132 с электродвигателем

Британская компания Lotus показала свой первый электрокар под наименованием Type 132 в коротком видеоролике

Единственное яркое, что можно подметить из анонса – аэродинамические створки на фальшрешетке радиатора. Данная технология, по всей видимости, будет использована как для улучшенной аэродинамики, так и для охлаждения компонентов силовой установки. Дебют автомобиля назначен на 2022 год, спустя более чем два года после анонса. Вероятнее всего Lotus Type 132 будет сконструирован на оригинальной электрической платформе Lotus Premium Architecture с мощными батареями емкостью от 90 до 120 кВт/ч. Аналогичная структура базируется в Mercedes EQS, где реализована мощность в 102 кВт/ч с запасом хода в 650 км. Как и конкуренты автомобиль сможет выдерживать мощность зарядки до 350 кВт/ч - это означает, что он сможет заряжаться до 50% чуть больше чем за десять минут. Также, официально заявлено, что автомобиль сможет разогнаться до сотни менее чем за три секунды.

Предполагается, что данный кроссовер премиум класса будет конкурировать на рынке с Audi e-tron, BMW iX и Tesla Model Y. Ценовой разброс очень широкий. Ждём дальнейших подробностей.