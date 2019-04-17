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17 апр 2019

MINI Clubman обновился

MINI Clubman обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI решила обновить универсал Clubman второго поколения на пятом году жизни. Изменения оказались совсем небольшими и не затронули техническую часть

Все изменения заключаются, что называется, "в косметике".  Автомобиль получил новую решетку радиатора, адаптивную светодиодную головную оптику с матричным дальним светом и LED-противотуманные фары с кольцом ходовых огней, а также новые варианты отделки салона, хотя его архитектура осталась прежней. Что касается оснащения, то здесь можно отметить одну деталь - у мультимедийного комплекса появилась встроенная SIM-карта для навигации, вызова экстренных служб и онлайновых сервисов.

По силовым агрегатам в Европе никаких изменений для MINI Clubman нет. Бензиновые двигатели: 1,5-литровый на 102 и 136 л.с., а также 192-сильный мотор 2.0. Дизели – 116-сильный агрегат объёмом 2,0 литра и двухлитровый мотор, развивающий 150 или 190 л.с.  К слову, единственным техническим изменением можно назвать, предложенную как опцию, спортивную подвеску с 10-миллиметровым занижением и адаптивными амортизаторами.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Коммерсант

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