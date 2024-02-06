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6 фев 2024

Mini Clubman уходит в отставку

Mini Clubman уходит в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Mini завершила производство универсала Clubman, выпустив последний экземпляр данной модели на заводе в Оксфорде

Напомним, что Clubman был представлен в 2007 году как удлиненная версия Mini Cooper. Последняя генерация дебютировала на рынке в 2015, а через 4 года пережила рестайлинг. Всего за 17 лет жизни Clubman было выпущено более 1,1 миллиона экземпляров.

Прямого наследника Clubman не планируется, но фактически модель заменят кроссоверы Countryman и Aceman. Последний должен поступить в продажу в конце 2024 года. Автомобиль будет выпускаться с полностью электрической силовой установкой. Ее технические характеристики пока держатся в секрете, но ожидается, что электрокар получит аккумулятор емкостью 54,2 кВт*ч. Такая же батарея устанавливается на Cooper SE и обеспечивает запас хода в 400 км.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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