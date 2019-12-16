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16 дек 2019

Универсал MINI Clubman станет кроссовером

Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

В следующем поколении модель может кардинально сменить ДНК. Производитель готов превратить универсал в кроссовер ради улучшения имиджа

Да, британская марка может превратить модель в вседорожник, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера MINI Оливера Хейлмера. В то же время, шеф-дизайнер MINI не прокомментировал, как в британской компании намерены избежать внутреннего каннибализма.  Дело в том, что если Clubman действительно станет крупнее и получит увеличенный дорожный просвет, то у MINI могут появиться две модели, конкурирующие друг с другом – речь идет о модели Countryman.

Кроме того, специалист отказался говорить о перспективах микровэна на электротяге, который пресса называет преемником BMW i3. В то же время Хейлмер намекнул, что в компании планируют уменьшить размеры трехдверного хэтчбека MINI Cooper. Однако дизайнер посетовал на то, что снизить габариты модели в условиях электрификации и ужесточения стандартов безопасности затруднительно. 

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