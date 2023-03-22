Mini прощается с моделью Clubman

Сlubman, каким мы его знали последние несколько лет, уходит в прошлое — MINI в скором времени снимет с производства модель актуального поколения, и преемника у нее не будет. В качестве «завершающего аккорда» в Mini представили специальную версию Clubman – Final Edition

От стандартной версии новинка отличается дизайном - для машины будут доступны три эксклюзивных цвета кузова в сочетании с медной отделкой и полосами по бокам в медном же оттенке. Также на стойках кузова появятся специальные номерные таблички. По агрегатам никаких изменений нет – под капотом располагается стандартный двухлитровый турбо-мотор (190 лошадиных сил), который работает в паре с роботизированной КПП.

Отметим, что тираж финальной версии составит 1969 автомобилей – число выбрано неслучайно, так как именно в этом году Mini Clubman впервые увидел свет.