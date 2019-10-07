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7 окт 2019

Автомобили Mini прибавят в компактности

Автомобили Mini прибавят в компактности
Автор фото: фирма-производитель

Глава бренда Бернд Кербер рассказал британскому журналу Autocar, что хотел бы снова увидеть маленький Mini в качестве основной модели компании

Речь идет о трехдверном хетчбэке, который в угоду глобальным трендам только увеличивался в размерах в каждом новом поколении и потому утратил фирменную особенность. Возможно, добиваться компактности дизайнеры будут не за счет реального уменьшения габаритов, а при помощи стилевых ухищрений вроде уменьшения переднего свеса. В настоящее время, по словам Кербера, как раз обсуждаются пропорции машины.

Сообщается, что, в целом, линейка Mini станет по-прежнему включать трехдверный хэтч, пятидверку, кабриолет и более крупные Clubman и Countryman. Добавится и новая модель – кроссовер крупнее «Кантримена». Возможно, он получит название Traveller. Высока вероятность появления электрической модели, построенной на базе BMW i3 следующей генерации.

При написании новости использовалась информация:
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