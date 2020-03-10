Электрический Mini: раскрыты характеристики

Компания Mini опубликовала итоговые характеристики своего первого серийного электромобиля в спецификации для европейского рынка

Сообщается, что электрокар, в среднем, может проехать на одном заряде 177 километров – это довольно скромный по сегодняшним меркам показатель, хотя большинству европейцев такого запаса хода будет вполне достаточно для повседневного использования. При этом на каждый пройденный километр Mini расходует в среднем 194 ватт-часа – чуть больше, чем оснащенный аналогичным 184-сильным электромотором BMW i3s. Однако если в BMW установлена батарея емкостью в 42,2 киловатт-часа (потребляемая энергия – 37,9 киловатт-часа), то электромобиль британской марки довольствуется блоком на 32,6 киловатт-часа.

80-процентная зарядка от фирменного 11-киловаттного настенного устройства займет 2,5 часа, 100-процентная – на 1 час больше. Также Mini Cooper SE поддерживает 50-киловаттные терминалы – с их помощью полный запас энергии восстанавливается за 1,4 часа. До 60 км/ч электрокар разгоняется всего за 3,9 секунды, до 100 км/ч – за 7,3 секунды. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.