Везти на мотор-шоу в Нью-Йорке компании MINI было откровенно нечего: все модели уже обновлены. Поэтому англичане решили напомнить о том, что работают над первым в своей истории электромобилем необычным шоу-каром.

За основу для него был взят классический Mini последних лет выпуска. Из автомобиля выкинули всю начинку, заменив двигатель внутреннего сгорания электромотором и установив литий-железо-фосфатные аккумуляторы. По заверениям представителей компании без подзарядки электромобиль способен проехать до 105 километров, а его максимальная скорость составляет 121 км/ч.

Серийная версия первого в истории электромобиля MINI появится в 2020 году. По данным британских СМИ, MINI Cooper E не сможет похвастать какими либо выдающимися результатами: запас хода составит всего 305 километров, разгон до 100 км/ч будет занимать 7,5 секунды.

Производство силовой установки для MINI и практически всех узлов электромобиля наладят на заводе «материнской» компании BMW. В Великобритании же автомобили будут попросту дособирать.

Вероятнее всего, практически сразу после хэтчбека у MINI появится в гамме и электрический кроссовер. Но пока ни его облик, ни даже приблизительные технические характеристики неизвестны.

