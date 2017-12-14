Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2017

MINI меняет логотип

MINI меняет логотип
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI не так уж и часто меняет собственный логотип. Но с марта следующего года на автомобилях этой марки появится новый, максимально схематичный и упрощенный. В самой компании говорят о том, что он сочетает «традиционные ценности бренда и дух развития, устремленный в будущее».

Собственно, все изменения свелись к тому, что отныне логотип будет двухмерным, а так он остался без изменений с 2001 года, когда бренд был перезапущен концерном BMW, купившим на него права.

Впервые новый логотип применили в качестве эксперимента в 2015 году, когда вышел MINI Clubman. Тогда он появился в промоматериалах и в оформлении дилерских центров. В компании утверждают, что в такой же стилистике был выдержан логотип, который использовался в самых первых Morris Mini-Minor, в котором красный вол с синими волнами (символ Оксфорда) размещался в круге со стилизованными крыльями.

В 1969 года на машинах Mini появились шестиугольные щиты, но в 90-х годах прошлого века компания вернулась к изображению колеса с крыльями.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
MINI

Комментарии к новости

Последние новости

...
MINI 1499GT

MINI выпустила хэтчбек в честь модели из 70-х

12 октября 2017
MINI

MINI готовит экстремальный хот-хэтч

06 сентября 2017
MINI Electric

MINI стал «Электриком»

31 августа 2017
MINI

MINI может перенести часть производства из Великобритании

03 июля 2017
MINI One D Countryman

MINI Contryman получил новую базовую версию

18 мая 2017
MINI Superleggera

MINI отказался от спортивных моделей

15 мая 2017

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …»
Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 3 3