Компания MINI не так уж и часто меняет собственный логотип. Но с марта следующего года на автомобилях этой марки появится новый, максимально схематичный и упрощенный. В самой компании говорят о том, что он сочетает «традиционные ценности бренда и дух развития, устремленный в будущее».

Собственно, все изменения свелись к тому, что отныне логотип будет двухмерным, а так он остался без изменений с 2001 года, когда бренд был перезапущен концерном BMW, купившим на него права.

Впервые новый логотип применили в качестве эксперимента в 2015 году, когда вышел MINI Clubman. Тогда он появился в промоматериалах и в оформлении дилерских центров. В компании утверждают, что в такой же стилистике был выдержан логотип, который использовался в самых первых Morris Mini-Minor, в котором красный вол с синими волнами (символ Оксфорда) размещался в круге со стилизованными крыльями.

В 1969 года на машинах Mini появились шестиугольные щиты, но в 90-х годах прошлого века компания вернулась к изображению колеса с крыльями.