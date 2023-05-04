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4 май 2023

Mini раскрыла характеристики электрического Cooper

Mini раскрыла характеристики электрического Cooper

Компания MINI обнародовала некоторые характеристики двух модификаций электрокара Cooper, который появится в семействе после выхода очередного поколения обычной модели

Итак, базовый электрокар получит в свое распоряжение один 184-сильный двигатель. Версия SE будет оснащена уже 218-сильным мотором. Что касается батарей, то стандартный электрокар сможет похвастать 40-киловаттным аккумулятором. Емкость аккумулятора заряженной версии – 52 киловатта.

Трёхдверки смогут проезжать от 300 до 400 километров, тогда как запас хода на текущем поколении электрического «Купера» не превышает 235 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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