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6 сен 2019

Mini выпустит электровэн

Mini выпустит электровэн

Компания MINI выпустит семейный микровэн, который станет самой практичной моделью бренда. Пятиместный автомобиль окажется чуть компактнее BMW 2-Series Active Tourer и будет базироваться на переднеприводной платформе

В табели о рангах, микровэн MINI займет нишу на ступень выше моделей Clubman и Countryman, а по размерам будет напоминать текущий Mercedes-Benz B-Class.  Любопытно, что первые версии нового автомобиля будут предлагаться с гибридной силовой установкой, однако, предусмотрена возможность выпуска полностью электрической версии для конкуренции с Volkswagen ID.3. Предполагается, что MINI-EV станет преемником BMW i3 и будет способен проезжать на одной зарядке более 400 километров.

Интересная ситуация обстоит с выбором шасси для будущей новинки.  Первый вариант развития событий - микровэн разделит платформу FAAR с «младшими» моделями BMW. Второй вариант-  MINI разработает новую платформу начального уровня в сотрудничестве с китайской компанией Great Wall Motors. 

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