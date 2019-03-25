Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

Производство первого электрического MINI начнется в ноябре этого года. Интересно, что под кузовом будет скрываться небезызвестный электрический хэтчбек BMW i3. Во всяком случае, силовую установку электрический "Мини" получит именно от этого автомобиля

Говоря о подробностях, технической начинкой с MINI Cooper SE поделится именно «спортивная» версия BMW i3 с индексом S. «Купер» получит 184-сильный электромотор (270 Нм момента) и блоки батарей емкостью 33 киловатт-часа. Расположение аккумуляторов будет выполнено интересным образом. Они будут размещаться в центральном тоннеле, а также на месте багажника и выхлопной системы. Общая масса аккумуляторов составляет 200 килограммов.

Динамические характеристики электромобиля будут идентичны обычному Mini. Разгоняться батарейный Cooper будет также как Cooper S с двухлитровым турбомотором — с нуля до «сотни» чуть менее чем за семь секунд. Общая масса электрического MINI составляет 1 360 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем у Cooper S с автоматической трансмиссией.