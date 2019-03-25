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25 мар 2019

Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3
Автор фото: фирма-производитель

Производство первого электрического MINI начнется в ноябре этого года. Интересно, что под кузовом будет скрываться небезызвестный электрический хэтчбек BMW i3. Во всяком случае, силовую установку электрический "Мини" получит именно от этого автомобиля

Говоря о подробностях, технической начинкой с MINI Cooper SE поделится именно «спортивная» версия BMW i3 с индексом S. «Купер» получит 184-сильный электромотор (270 Нм момента) и блоки батарей емкостью 33 киловатт-часа. Расположение аккумуляторов будет выполнено  интересным образом. Они будут размещаться в центральном тоннеле, а также на месте багажника и выхлопной системы. Общая масса аккумуляторов составляет 200 килограммов.

Динамические характеристики электромобиля будут идентичны обычному Mini.  Разгоняться батарейный Cooper будет также как Cooper S с двухлитровым турбомотором — с нуля до «сотни» чуть менее чем за семь секунд. Общая масса электрического MINI составляет 1 360 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем у Cooper S с автоматической трансмиссией. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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