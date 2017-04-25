Мечтам поклонников MINI не суждено сбыться: пятой моделью компании, семейство которых в MINI называют не иначе как «Супергерои», станет не яркий родстер Superleggera, а электромобиль. Об этом официально заявили представители компании

О том, что MINI ведет разработки в области экологически чистых автомобилей было известно давно, но впервые британцы признали это официально и даже назвали дату премьеры: конец 2019 года. При этом, в MINI хотят сделать не нишевый продукт, а такой, который пользовался бы спросом.

«Наш электромобиль — это не нишевый продукт, который бы просто был предложением, но никто бы его не покупал, — заявил глава компании по международным операциям Себастьян Макензи. — Это будет реальный автомобиль, который люди захотят купить».

Электромобиль должен помочь компании MINI с продажами: сегодня они падают, особенно заметно это на рынке Северной Америки. В условиях растущего интереса к электромобилям MINI EV смог бы здорово помочь компании.

Вероятнее всего, производство электромобиля будет налажено на голландском заводе VDL NedCar. Связано это с Брекситом, выходом Великобритании из Евросоюза, делающим производство электромобилей в этой стране невыгодным из-за массы импортируемых комплектующих.