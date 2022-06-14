Пол Смит создал электрический Mini

Известный британский модельер и рыцарь английской короны показал свой новый проект – классический Mini на электрическом ходу

Надо сказать, что с автомобилями Смит работает давно, примеряя на них стилистику своих коллекций одежды. Довелось ему и несколько раз поработать с концерном Mini, так, к примеру, в прошлом году был представлен электрический MINI Strip - автомобиль, чья отделка была выполнена из переработанных материалов.

Нынешний же проект выполнен без участия Mini – классический автомобиль, образца 1971 года, был куплен Смитом лично на собственные средства. Далее, он отдал его в фирму по конверсии классических машин в электрокары, в результате чего штатный ДВС был заменен на 98-сильный электрический двигатель. После замены технических компонентов команда энтузиастов начала творить.

Во-первых, машину перекрасили в фиолетовый цвет – тот же оттенок носят рубашки из новой коллекции Смита. Во-вторых, внутри была удалена почти вся отделка – этим шагом Смит решил показать свою приверженность жесткой заботе об экологии. Машина будет выполнена в единственном экземпляре.

