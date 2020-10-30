В Mini меняют ориентацию на электромобили

Компания Mini объявила о намерении расширить линейку электрических моделей. На данный момент в ее арсенале есть лишь электрохэтчбек Cooper S E (у себя на родине он известен под именем Electric), но вскоре к нему присоединятся еще две новинки. Как сообщает пресс-служба бренда, ассортимент пополнится компактным и субкомпактным электрокроссоверами

Действительно новой можно назвать лишь одну из двух новинок. Что касается второй, то речь идет об электрической версии актуальной модели Countryman следующего поколения, которую пока еще даже не обкатывали на тестах. Однако компания обещает, что оба электрокроссовера получат все фирменные особенности Mini: умное использование пространства в интерьере, захватывающую «рулежку» и индивидуальность.

Если сейчас машины британского производителя пользуются наибольшей популярностью в Европе, то со сменой поколения моделей компания будет ориентироваться на Восток — на рынок Китая. Сейчас там продается порядка 10% автомобилей бренда, но ожидается, что в течение нескольких лет эта цифра существенно возрастет благодаря сотрудничеству с Great Wall: в 2023 году совместное предприятие под названием Spotlight Automotive Limited начнет выпуск Mini на новом заводе в Чжанцзягане.