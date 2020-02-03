В Mini намереваются создать среднемоторный родстер

Модельный ряд британской марки MINI в скором времени может пополниться быстрым и лёгким среднемоторным родстером

Как рассказал в интервью изданию Motoring глава отдела коммуникаций MINI Андреас Лампка, британцы всерьёз рассматривают возможность выпуска среднемоторного родстера и уже в скором времени проект может получить зелёный свет. Главным соперником для новинки британцы считают французский Alpine A110, силовой установкой может оказаться электромотор, а внешне он будет весьма похож на концепт 2014 года MINI Superleggera Vision, разработанный в сотрудничестве с миланским кузовным ателье Carrozzeria Touring Superleggera.

Интересно, что прошлый год оказался весьма удачным для концерна BMW: впервые в истории глобальные продажи преодолели планку в два с половиной миллиона автомобилей. Однако не все подразделения BMW Group оказались успешными: если у BMW M продажи выросли сразу на 32%, то показатели MINI упали на 4%.