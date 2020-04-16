В России появится самый мощный Mini

Компания MINI получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на самый мощный хэтчбек в своей истории — переднеприводный 306-сильный John Cooper Works GP

В моторном отсеке двухместного хэтчбека расположен двухлитровый двигатель, выдающий 306 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Аналогичный агрегат устанавливают на самую мощную модификацию BMW X2 – M35i. Сочетается двигатель с восьмиступенчатой автоматической коробкой.

В динамике модель немного проигрывает полноприводному универсалу Clubman JCW — последний набирает первую «сотню» за 4,9 секунды, а новинка для России — за 5,2 секунды. Зато максимальная скорость у «старшего» Clubman ограничена на отметке в 250 километров в час, а хот-хэтч может разгоняться до 265 километров в час. MINI John Cooper Works GP оснащается блокировкой дифференциала, четырехпоршневыми тормозами, а также перестроенной подвеской. Визуально автомобиль можно отличить только по массивному аэродинамическому обвесу и двухэтажному антикрылу.