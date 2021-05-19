В Россию приехали обновленные Mini

Автомобили получили доработанный дизайн и расширенный набор опций, правда, с технической частью никаких изменений не произошло.

Да, новые хэтчбеки располагают все тем же полуторалитровым 136-сильным мотором, который сочетается с механической либо роботизированной трансмиссией. Есть альтернатива (для версий Cooper S и JCW), а именно двухлитровый турбомотор с различной степени форсировки – на 192 и 231 лошадиных силы.

Теперь поговорим о внешности, благо все значимые различия сконцентрировались здесь. А их немного - новые бампера и колесные диски. Есть и важное изменение в салоне – мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, которая входит в базовое оснащение.