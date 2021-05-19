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19 май 2021

В Россию приехали обновленные Mini

В Россию приехали обновленные Mini
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили получили доработанный дизайн и расширенный  набор опций, правда, с технической частью никаких изменений не произошло.

Да, новые хэтчбеки  располагают все тем же полуторалитровым 136-сильным мотором, который сочетается с механической либо роботизированной трансмиссией. Есть альтернатива (для версий  Cooper S и JCW), а именно двухлитровый турбомотор с различной степени форсировки –  на 192 и 231 лошадиных силы.

Теперь поговорим о внешности, благо все значимые различия сконцентрировались здесь.  А их немного -  новые бампера и колесные диски. Есть и важное изменение в салоне – мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, которая входит в базовое оснащение.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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