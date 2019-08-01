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1 авг 2019

Maserati обновила план выпуска новых моделей

Maserati обновила план выпуска новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati скорректировала план развития продуктов на ближайшие годы. В течение четырех лет итальянская марка выпустит Levante следующего поколения, новый кроссовер и спорткар

Согласно графику, в следующем году обновятся седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante, однако это не так интересно, как тот факт, что компания намеревается выпустить совершенно новую модель.  Есть предположение, что им станет серийная версия концепт-кара Alfieri.

Напомним, что концепт был представлен  еще в 2014 году. Он оснащался 460-сильным восьмицилиндровым атмосферником объемом 4,7 литра и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Позднее компания Maserati решилась на запуск модели в серию, однако к 2016-му сдвинула сроки начала производства с 2018 года на два-три года из-за сложной финансовой ситуации.  Возможно, именно в 2020 году автомобилю будет дан зеленый свет.

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