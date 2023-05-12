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12 май 2023

Maserati отказывается от двигателей V8

Maserati отказывается от двигателей V8

Итальянский автопроизводитель Maserati объявил, что в конце этого года он откажется от использования двигателей V8 в своих автомобилях. Это решение связано с переходом компании на производство более экологичных машин

Вместо V8 двигателей, Maserati начнет использовать гибридные и электрические системы в своих автомобилях. Это позволит компании уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и соответствовать современным требованиям к экологической безопасности. Руководство марки сообщает, что «зеленая» концепция позволит марке сохранить высокие позиции на рынке автомобилей премиум-класса и привлечь новых клиентов.

К слову, в отказе от V8 есть и важный юридический нюанс – истекает соглашение с Ferrari, которая также поставляла свои моторы Maserati. Впрочем, уже сейчас Maserati работает над разработкой полностью электрических моделей, которые будут выпущены в ближайшее время. Одним из них должно стать новое поколение седана Quattroporte.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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