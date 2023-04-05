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5 апр 2023

Maserati работает над новым Quattroporte

Maserati работает над новым Quattroporte
Автор фото: фирма-производитель

Maserati выпустит следующее поколение роскошного седана в 2024 году. Интересно, что после модернизации Quattroporte станет идеологическим преемником сразу двух моделей

Как заявил руководитель компании Давиде Грассо, новая Quattroporte окажется компактнее прежней, так как заменит собой не только актуальный седан, но и младшую модель Ghibli. В целом же Quattroporte станет конкурентом Porsche Taycan и совместит в себе «свежий дизайн и достойные технические характеристики».

Да, машина будет электрической и никаких альтернатив с ДВС здесь не предвидится. Базироваться новинка будет на платформе STLA Large концерна Stellantis. Потенциальная мощность машины – около 800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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