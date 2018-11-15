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15 ноя 2018

Интерьер Mazda 3 рассекретили до премьеры

Интерьер Mazda 3 рассекретили до премьеры
Автор фото: carscoops

Фотошпионы подкинули новую порцию информации относительно нового поколения «трешки»

Такими темпами о модели все станет известно еще до премьеры. Судите сами - тизерные фотографии выложены, затем шпионы ловят автомобиль на треке, а уже сегодня фотографируют его интерьер.

Смех смехом, однако, факт очевиден - интерьер «третьей Мазды» раскрыт. Судя по фото, в интерьере прослеживаются линии уже легендарного концепта Kai, от которого Mazda 3 взяла дизайн кузова. Судя по изображениям, опубликованным изданием Carscoops, в салоне минимум физических кнопок, установлен трехспицевый руль, а также есть цифровая панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы.

Кроме того, салон стал более кокпитообразным, так как центральная консоль развернута в сторону водительского места. Заметны и некоторые дизайнерские решения, в салоне будет использоваться кожаная обивка со вставками красного цвета, возможно на серийных автомобилях палитра будет шире. Напомним, что новая Mazda 3 будет представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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При написании новости использовалась информация:
motor, carscoops

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