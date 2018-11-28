Mazda 3 представлена официально

На автосалоне в Лос-Анджелесе представлена новая Mazda 3, в которой изменилось буквально все, начиная от внешности и заканчивая двигателями

Конечно, после мощной тизерной компании и большого наплыва шпионских фотографий, составить впечатление о модели было относительно легко. Однако теперь мы можем взглянуть на все куда подробнее.

О дизайне новой «трешки» можно говорить много, так сразу в глаза бросается крупная вертикальная решётка, а также широкие и, вместе с тем, низкие блоки фар, обрамление которых напоминает все последние модели концерна. Кстати, новая Mazda будет предложена в виде седана и пятидверного хэтчбека. Между собой обе версии различаются радикально - хэтчбек получил более дерзкий силуэт, а седан, наоборот, выполнен в спокойной стилистике. По заявлению компании это сделано специально, дабы разграничить характер модели и развести будущих покупателей по разным категориям.

Что касается моторов, то гамма двигателей будет состоять из бензиновых моторов серии Skyactiv-G (1,5, 2 и 2,5 литра). На некоторых рынках будет также представлен дизельный двигатель Skyactiv-D, объемом 1.8 литра. Что касается новейшего мотора Skyactive-X (с воспламенением от сжатия, а не от свечей), то он также был представлен, однако, никаких деталей компания не раскрыла. С другой стороны, в Mazda подтвердили, что «трешка» будет доступна как с передним, так и с полным приводом. К сожалению, российские перспективы модели пока крайне туманны — приедет ли к нам новинка и на каких условиях, на данный момент не известно.