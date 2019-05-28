Новая Mazda3 приедет в Россию

Росстандарт опубликовал сертификационные документы на новое поколение модели Mazda 3, в которых содержатся подробности по модификациям для российского рынка

В России модель будет доступна c двумя типами кузовов — седан и пятидверный хэтчбек. Автомобили будут оснащаться двумя бензиновыми атмосферниками — либо объёмом 1,5 литра мощностью 120 л.с., либо 150-сильным двухлитровым мотором. Интересно, что базовые двигатели агрегируются либо с шестиступенчатой «механикой», либо с «автоматом», однако топовому двигателю положена только автоматическая трансмиссия. Важно отметить, что полный привод нам будет недоступен.

Что касается комплектаций, то уже в базе заявлены 7 подушек безопасности, система стабилизации, система автоторможения, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, система мониторинга давления воздуха в шинах и мультимедийная система, а среди опций будут предлагаться: светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, навигация, камеры кругового обзора, система мониторинга слепых зон, климат-контроль, кожаная отделка сидений, электропривод кресла водителя.