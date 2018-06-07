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7 июн 2018

Новую Mazda3 ждем осенью?

Новую Mazda3 ждем осенью?

Новое поколение Mazda3 с нетерпением ждут по всему миру: нынешнее, даже с учетом недавнего рестайлинга, заметно устарело как технически, так и стилистически.

И вот появились первые данные: по неофициальной информации хэтчбек нового поколения будет представлен уже этой осенью. Но пока неизвестно где. С одной стороны, было бы логичным выбрать автосалон в Париже, ведь показан будет хэтчбек гольф-класса, а такие машины популярны в Старом Свете. С другой стороны, основным рынком для Mazda стали США, а в ноябре традиционно проходит мотор-шоу в Лос-Анджелесе...

Никто не скрывает одного – серийная Mazda3 очередной генерации будет практически точной копией прошлогоднего концепта Kai. Дизайнеры, при его создании, сохранили приверженность фирменному языку Kodo, но никогда еще Mazda не выглядела столь похожей на Alfa Romeo! У концептуальной модели был длинный капот, огромная радиаторная решетка, поднимающаяся к задней части автомобиля подоконная линия, широкие задние стойки. Дополнительное сходство с «итальянками» японскому концепту придавали и задние фонари с кольцевыми сегментами.

В салоне царил минимализм. «Настоящая» кнопка тут вообще только одна – запуск двигателя, а еще пять сенсорных переключателей отвечают за подогрев, включение аварийки и т.д. От приборной панели и практически до пассажирской стойки протянулся длинный и узкий монитор, объединяющий информационно-развлекательную систему и экран развлечений, предназначенный для пассажира. Приборная панель по-маздовски состоит из трех циферблатов, но главенствующую роль здесь занимает тахометр (привет Porsche?).

Концепт был оснащен двигателем нового семейства SKAYACTIV-X, воспламенение смеси в котором происходит за счет сжатия, а традиционные свечи используются только при запуске агрегата.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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