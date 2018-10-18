Новую Mazda 3 покажут в ноябре

В отличии от своих коллег по цеху, компания Mazda не делает больших тайн из своих новинок. Наоборот, она любит подливать масла в огонь и постоянно "закидывает" тизеры. В случае с новой "трешкой" Mazda пошла еще дальше - показала немножко автомобиля, а также две красивых надписи- " ноябрь 2018" и "новая эра начинается"

Что подразумевала компания Mazda под лозунгом о новых временах? Первое, что приходит на ум- дизайн, а точнее его развитие. Речь идет о фирменном стиле Kodo - "душа движения". Первый концепт Mazda - четырехдверное купе, выполненное в этом стиле, был представлен еще семь лет назад. Модель называлась SHINARI и означала "мощь и гибкость, скрытые в предметах".

На прошлогоднем автосалоне в Токио был представлен очередной концепт - Mazda Kai. Он, в свою очередь, создавался на перспективу воплотиться в серийной Mazda 3. Оставался один вопрос, а что, собственно, останется от концепта? Нынешний тизер говорит ясно - общие черты есть!

Силуэты автомобиля показаны в красном цвете, словно компания хочет "навязать" ассоциации с Mazda Kai. Также наблюдается сходство задних стоек, светотехники и задней оконной линии. Правда есть один нюанс, автомобиль демонстрируется в высокохудожественном стиле " Там стоечка- здесь дверка". То есть, говорить о каком-либо достаточном восприятии не приходится.

В планах оснащения модели пока нет никакой конкретики. Эксперты полагают, что новая "трешка" может получить некоторые электронные "примочки" вроде цифровой панели с изменяемым обликом. Также, по предварительной информации, Mazda 3 будет оснащаться новейшими двигателями SkyActive-X- первыми в мире массовыми бензиновыми двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, а не от свечей. Это решение должно повысить характеристики экономичности на 20−30% и тяги на 10−30%.