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18 окт 2018

Новую Mazda 3 покажут в ноябре

Новую Mazda 3 покажут в ноябре
Автор фото: фирма-производитель

В отличии от своих коллег по цеху, компания Mazda не делает больших тайн из своих новинок. Наоборот, она любит подливать масла в огонь и постоянно "закидывает" тизеры.  В случае с новой "трешкой" Mazda  пошла еще дальше - показала немножко автомобиля, а также две красивых надписи- " ноябрь 2018" и "новая эра начинается"

Что подразумевала компания Mazda  под лозунгом о новых временах?  Первое, что приходит на ум-  дизайн, а точнее его развитие. Речь идет о фирменном стиле Kodo - "душа движения". Первый концепт Mazda - четырехдверное  купе, выполненное в этом стиле, был представлен еще  семь лет назад. Модель называлась  SHINARI и означала "мощь и гибкость, скрытые в предметах".

На прошлогоднем автосалоне в Токио был представлен очередной концепт - Mazda Kai. Он, в свою очередь,  создавался на перспективу воплотиться в серийной Mazda 3. Оставался один вопрос, а что, собственно, останется от концепта? Нынешний тизер  говорит ясно - общие черты есть!

Силуэты автомобиля показаны в красном цвете, словно компания хочет  "навязать" ассоциации с Mazda Kai. Также наблюдается сходство задних стоек, светотехники и задней оконной линии. Правда есть один нюанс,  автомобиль демонстрируется в  высокохудожественном стиле " Там стоечка- здесь дверка". То есть, говорить о каком-либо достаточном восприятии не приходится.

В  планах оснащения модели пока нет никакой конкретики. Эксперты полагают, что новая "трешка" может получить некоторые  электронные  "примочки" вроде цифровой панели с изменяемым обликом. Также, по предварительной информации, Mazda 3 будет оснащаться новейшими двигателями SkyActive-X- первыми в мире массовыми бензиновыми двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, а не от свечей.  Это решение должно повысить характеристики экономичности на 20−30% и тяги на 10−30%.

 
  

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