Представлена новая Mazda 3

В Москве, состоялась российская премьера нового поколения Mazda3. Продавать в нашей стране данную модель будут как в кузове хэтчбек, так и седан. Причем первым зеленый свет получил именно хэтчбек.

Если говорить об автомобиле в целом, то к нему можно применить понятие «абсолютно новый» и оно оправдывается не только свежим дизайном, но и массой технических решений. Взять, к примеру, заднюю подвеску, теперь здесь применяется балка вместо многорчажки. Производитель заявляет, что автомобиль ни капли не растерял в управляемости, но прибавил в комфорте. К слову, надо заметить, что автомобиль теперь оснащается обновленной системой G-Vectoring Control со знаком плюс. Принцип ее работы заключается в том, что электроника варьирует тягу двигателя в зависимости от быстроты и интенсивности поворота руля, скорости машины и действующих на нее ускорений.

Разговор о новшествах продолжится и в плане двигателей. Да, изначально автомобиль будет предлагаться с двумя агрегатами семейства Skyactiv-G — 1,5-литровым в 120 л. с. и 2-литровым в 150 л. с. Однако, ближе к осени на рынок должна выйти модификация автомобиля с новым двухлитровым двигателем Skyactiv-X. Его особенность заключается в том, что воспламенение горючей смеси происходит при помощи сжатия. Предполагается, что благодаря новой технологии, крутящий момент моторов вырастет на 10-30 процентов по сравнению с нынешними двигателями семейства SkyActive-G. Также это решение должно положительно сказаться и на экономичности. По расчетам инженеров японского автопроизводителя, расход топлива двигателей семейства SkyActive-X положительно превзойдет аналогичные показатели дизельных моторов.

Настала пора рассказать и об оснащении новой «трешки». Здесь тоже не обошлось без новшеств, например, у автомобиля появился адаптивный круиз контроль. Кстати с системами безопасности тут полный порядок - в новой «трешке» есть и система автоматического переключения дальнего света на ближний, и система предупреждения о выходе с полосы, и даже функция автоматического торможения с распознаванием пешеходов. Между тем автомобиль предлагается в трех комплектациях и уже доступен для заказа.