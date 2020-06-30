Mazda CX-5 может лишиться дизельного двигателя

Экологи, по слухам, тут ни причем: такой выбор сделали покупатели

2,2-литровым агрегатом Skyactiv-D кроссовер Mazda CX-5 комплектуется для избранных рынков. И, похоже, как минимум в Северной Америке эта версия вседорожника по вкусу покупателям не пришлась. По некоторым сведениям, дизельная CX-5 окончательно покинет рынок США уже в ближайшее время, не продержавшись здесь и двух лет.

Как утверждает издание CarsDirect, уже в этом месяце Mazda прекратит производство кроссоверов CX-5 2020 модельного года и не планирует возвращать в линейку вседорожник с дизельным мотором. Основной фактор, сказавшийся на низкой популярности Mazda CX-5 с двигателем Skyactiv-D – это цена: в и без того недешевой комплектации Signature вседорожник на «тяжелом топливе» оказывался примерно на 4 тысячи долларов дороже бензинового аналога. И эту разницу сложно было оправдать, допустим, экономией на расходе топлива. По официальным данным для рынка США, такой вседорожник расходует в среднем более 8 литров солярки на 100 км пробега, и это вполне сопоставимо с показателями CX-5 с 2,5-литровым бензиновым атмосферником.