Кроссовер Mazda CX-5 пользуется устойчивым спросом практически на всех рынках. Японцы хотят расширить моторную линейку этой модели.

Речь идет о 2,5-литровом турбомоторе, которым оснащается флагманский кроссовер CX-9 и обновленная Mazda6. Судя по найденным общественностью документам, Mazda сертифицировала этот двигатель и для CX-9, и для CX-5. По крайней мере, испытания на токсичность в США этот двигатель использовался на обоих кроссоверах.

Данный силовой агрегат развивает 231 л.с., но может быть дефорсирован и то, что японцы хотят расширить гамму предлагаемых моделей с ним, выглядит вполне логичным шагом. Хотя бы потому, что других новых экологичных двигателей у Mazda пока нет.

После обновления Mazda CX-5 оснащается с атмосферными 2- и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями семейства SkyActive. Мощность первого составляет 150 л.с., второго — 194 л.с.

На российском рынке кроссовер можно купить с 2-литровым мотором, передним приводом и механической коробкой передач либо с 2,5-литровым, полным приводом и «автоматом».

