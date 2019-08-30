Mazda объявляет отзыв

Японская компания Mazda отзывает в России для ремонта 92 кроссовера CX-5, которые были реализованы с декабря 2014 года по январь 2016 года

В Росстандарте объяснили, что система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR) у отзываемых машин могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала.

Официальные дилеры компании Mazda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной диагностики и ремонта машин. У кроссоверов будет перепрограммирован блок управления оборудованием.

Напомним, что в июне нынешнего года компания Mazda объявила об отзыве в России 938 автомобилей Mazda6 и Mazda CX-5, которые были проданы с апреля 2013 г. по август 2018 года. Тогда причиной сервисной акции стали проблемы с дизельными двигателями, установленными на машины.