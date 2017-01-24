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24 янв 2017

Mazda построит семиместную модификацию CX-5

Mazda построит семиместную модификацию CX-5
Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Mazda по примеру других автопроизводителей планирует выпускать более вместительные модификации своих кроссоверов и первым на очереди стал CX-5.

Популярный как у себя на родине, так и в России японский кроссовер CX-5 2017 модельного года в скором времени получит дополнительный ряд сидений. На начальном этапе семиместная модификация автомобиля будет доступна только японским клиентам Mazda.

Интересно, что флагманский семиместный кроссовер CX-9, второе поколение которого было официально представлено еще позапрошлой осенью в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе, на родном рынке не продается и компания хочет наверстать упущенное.

Стоит отметить, что в отличие от многих других семиместных модификаций кроссоверов, эта будет построена на полностью идентичной платформе, а добавление третьего ряда сидений никак не скажется на габаритных размерах автомобиля. Таким образом, за увеличение пассажирских мест придется заплатить объемом багажного отделения.

В остальном это будет все тот же Mazda CX-5 второго поколения. Под его капотом будет установлен один из трех двигателей семейства SkyActiv – атмосферные 2,0 и 2,5-литровые бензиновые моторы или 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе.

Серийное производство новинки будет организовано на предприятии Удзина №2 в городе Хиросима. Ориентировочно, автомобиль должен появиться в продаже у себя на родине в феврале этого года, после чего компания рассмотрит перспективы его вывода на внешние рынки.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем, АвтоВести, Мотор

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