Британская компания BBR первой в мире предложила турбопакет доработок для 2-литрового двигателя родстера Mazda MX-5

Получивший название Stage 1, он включает в себя твинскролльную турбину TSX30-71R, компактный алюминиевый интеркулер, иную выхлопную систему, новый блок управления двигателем. В итоге мощность двигателя увеличивается со 160 до 248 л.с. Все детали могут быть в любой момент демонтированы без ущерба для двигателя.

Интересно, что британцы дают гарантию на комплект в 12 месяцев. Кроме того, доработки прошли сертификацию в немецком TUV и американском Агентстве по контролю за вредными выбросами (CARB).

Никаких стилистических изменений или вмешательства в подвеску, рулевую или тормозную систему в BBR не предлагают.

После установки Stage 1 разгон до 100 км/ч у родстера занимает пять секунд, что на 2,3 секунды быстрее нежели до доработок. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Пакет Stage 1 от BBR обойдется в Великобритании в 7,2 тысячи евро, работы потребуют еще около 700 евро.