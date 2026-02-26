Автомобильный портал Motorpage
Mazda ищет спасение для MX-5 в синтетическом топливе

Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda продолжает искать способ сохранить на рынке модель MX-5 в условиях ужесточающихся экологических требований. Будущее пятое поколение родстера пока остается в стадии обсуждений, а его дебют ожидается не ранее, чем через несколько лет

Руководство европейского подразделения Mazda признает, что вопрос силовой установки для следующего MX-5 пока открыт. Переход на электрификацию инженеры считают неоправданным, поскольку придется значительно утяжелить автомобиль, что приведет к смещению центра тяжести и ухудшению управляемости. Гибридная силовая установка также маловероятна, поскольку придется устанавливать либо компактный мотор с электродвигателями, либо сохранить прежний ДВС, но он не попадает под новые экологические стандарты.

В результате, наиболее привлекательным решением в компании называют использование синтетического топлива. Такой подход позволил бы сохранить двигатель внутреннего сгорания без радикального пересмотра конструкции автомобиля и при этом уложиться в нормы по выбросам. Однако отсутствие развитой инфраструктуры для углеродно-нейтрального топлива делает этот вариант скорее теоретическим.

Проблемы с экологическими стандартами Mazda уже испытала на актуальном поколении MX-5. Из-за требований ЕС компания была вынуждена убрать с европейского рынка 2,0-литровый мотор, оставив только версию с двигателем на 1,5 литра.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

