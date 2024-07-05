Появились первые изображения “заряженной” версии Mazda MX-5

Японская компания Mazda на данный момент тестирует мощную модификацию модели MX-5. Родстер запечатлели фото-шпионы во время прохождения круга на Нюрбургринге. Предполагается, что данная модель будет называться MSR

Судя по снимкам, автомобиль получит более агрессивную внешность с развитым аэродинамическим обвесом. Автомобилю достались сплиттер, увеличенные накладки на пороги, слегка доработанная оптика и новые черные колесные диски Rays. Вероятно, такая версия будет отличаться и другими элементами декора в черном цвете.

Разработкой “заряженной” модификации занимается подразделение Mazda Spirit Racing, которое в перспективе полностью возьмет на себя разработку гоночных автомобилей Mazda. По первым буквам названия подразделения можно предположить, что новый MX-5 получит наименованием MSR.

Информации о силовой установке нет, но по некоторым данным, MX-5 MSR оснащен форсированным 2,0-литровым агрегатом. Также автомобилю достанется новая подвеска и более мощные тормоза.

